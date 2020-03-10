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son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye Başkan Erdoğan da katıldı

Şevket Kazan son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye Başkan Erdoğan da katıldı

10.03.2020, 17:05 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020,17:19

'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Adalet ve Çalışma Bakanlıkları görevlerinde bulunan Ankara'da 'nde son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan, eski bakanlardan Şevket Kazan'ın cenaze törenine katıldı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Adalet ve Çalışma Bakanlıkları görevlerinde bulunan Şevket Kazan Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenaze namazına katıldı


BAŞKAN ERDOĞAN YALNIZ BIRAKMADI
Şevket Kazan'ı son yolculuğuna uğurlayanlar arasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Cenaze namazının ardından Şevket Kazan Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Başkan Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı, 4 Kasım 2019 tarihinde tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede ziyaret etmişti.



ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

Şevket Kazan, 1933 yılında Sakarya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971'de mezun olan Kazan, aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.

Milli Selamet Partisi'nden (MSP) 1973'te Kocaeli milletvekili seçilen Kazan, CHP ile MSP koalisyonunda 26 Ocak 1974'te kurulan 37'nci hükümette Adalet Bakanlığı yaptı.

Kazan, Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki 39'uncu hükümette 1976-1977 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1 yıl tutuklu kalan Kazan, 1985'te beraat etti.

Refah Partisi'nden 1991'de milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan 54'üncü hükümette (Refahyol) Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.

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