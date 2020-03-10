‘Suriye’deki drama kimse kayıtsız kalamaz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'ndeki görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Avrupa ülkelerini Suriye'de yaşananlara duyarsız kalmamaları konusunda uyardı. Türkiye'nin Suriye sınırının aynı zamanda NATO'nun güneydoğu sınırı olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Suriye kaynaklı kriz, güvenlik ve insani boyutlarıyla bölgemizi hatta Avrupa'nın tamamını tehdit eder durumdadır. Bu nedenle hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur. Türkiye 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ediyor. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz. Ayrıca 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz" diye konuştu.

BİZİ İŞARET ETMELERİ AKIL DIŞI

Düzensiz göçle ilgili Türkiye'ye yönelik söylemleri de eleştiren Erdoğan, "Bir müttefik ve komşu ülkenin, düzensiz göç dalgasının müsebbibi olarak Türkiye'yi işaret etmesi akıl ve izan dışıdır. Bu ülkenin mevcut durumu ve Avrupa Birliği'ni de kullanarak kendine haksız kazanımlar elde etmeye çalışmasına izin vermeyeceğiz" dedi.



GURBETÇİLERE VİRÜS UYARISI

Başkan Erdoğan, Brüksel'de kendisini karşılamaya gelen gurbetçileri de unutmadı. Kalabalığın yanına giden Erdoğan, Avrupa'yı da saran Korona virüsüne karşı uyarıda bulunarak, "Biz tedbirimizi alıyoruz. Aman dikkat edin" ifadelerini kullandı.