'Yaptıkları hainlik hiçbir savaşta görülmemiştir'

Bilecikli İdlib gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, 33 askerin şehit olup kendisinin de yaralandığı saldırıyı anlattı. Bir mahalleden geçtikleri sırada, rejim güçlerinin tüm askerlerin bir arada olmasını beklediğini anlatan Gazi Ertemiz, "Güvenli bir bölgeye gitmek için mahalleden geçerken hepimizin orada olmasını bekleyerek hem topçu atışlarıyla hem de hava taarruzuyla hain bir saldırı gerçekleşti. Çok ağır bir bombardıman yağmuru vardı üzerimize. Yaralıları almaya gelen bütün ambulansları vurdular, bu hiçbir savaşta görülmemiştir" dedi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman hiçbir sivile zarar gelmeyecek şekilde, hiçbir çocuğun burnu bile kanamayacak şekilde hareket ettiğini anlatan Ertemiz, "Tüm dünyaya TSK'nın bir işgali bitirmek için orada olduğunu bizim kanıtladığımızı düşünüyorum. Onlar alçakça saldırıyor. O çocukların bombalar düştükten sonraki kaçışları, ailelerinin ansızın üzerlerine düşen bombalarla yaşadığı şokları ölümleri gördük. Keşke şu anda da gidebilme imkanım olsa" ifadelerini kullandı.

Gazi Ayhan Ertemiz, "Benim tek ricam şehitlerimizin arkasından ağlayarak kimseyi sevindirmesinler" dedi.