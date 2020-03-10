Zulüm bitmiyor

Türkiye’nin Yunanistan ile sınırı bulunan Edirne’de çaresiz göçmenlerin bekleyişi sürerken, Yunanistan’ın yaptığı eziyetlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Dün de ayırt etmeksizin herkese ateş açan Yunan polisi, bir yandan da sınıra yeni dikenli tel çekti.

Türkiye'nin Edirne sınırında bekleyen binlerce sığınmacıya zaman zaman silah doğrultan Yunan polisi ve askeri, sınır kapısına 2 kilometre uzaktaki yerleşim yerlerini düşünmeden bu doğrultuda ateş açıyor. Bir askerin çocuk ya da kadın ayırt etmeksizin rastgele ateş ettiği görüntüler büyük tepki çekti. Yunanistan'a geçtikten sonra sınır birliklerinin silahla yaraladığı mülteciler, çaresizce Türkiye'ye dönmek zorunda kalıyor. Edirne'de tedavileri süren sığınmacılardan bazılarının hayati tehlikesi sürüyor. Kastanies Sınır Kapısı'nın önünde jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacılara sık sık tazyikli su sıkıyor, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da gerçek mermi kullanıyor.

MÜDAHALE RAPORU

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan sığınmacıların Yunanistan sınır kapısında maruz kaldığı müdahaleleri içeren "Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu" hazırladı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları engellemeyeceğini duyurmasının ardından binlerce kişinin Yunanistan sınırında toplandığını fakat Yunan polisinin sınırı geçmek isteyenlere şiddet uyguladığını, insanlık dışı muamelede bulunduğunu ifade etti.

"AB'DE PAYLAŞACAĞIZ"

Heyet olarak 3 Mart'ta başta Pazarkule Sınır Kapısı olmak üzere Türk- Yunan sınırı boyunca Meriç Nehri üzerinde göçmenlerin bulunduğu yerleri ziyaret ettiklerini kaydeden Malkoç, "Tespitlerimizi rapora dönüştürdük, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere dünyadaki bütün ombudsmanlar, insan hakları savunucuları, AB'deki insan haklarıyla ilgili parlamenterlere bu raporlarımızı göndereceğiz. Eğer AB sorumluluğu üzerine almazsa, gerekeni yapmazsa, ilerde daha sıkıntılı olaylarla karşılaşacaktır" dedi.



Meriç sınırından geçişler daha fazla

Şeref Malkoç, Pazarkule Sınır Kapısı'nda 5-6 bin kişi olduğuna değinerek, "Bir kısmı kalıyor, bir kısmı geri dönüyor ancak sınırdan asıl geçişler Pazarkule'de değil. Edirne'den devam eden Meriç boyunca 204 kilometrelik bir hat var. Bu sınırdaki onlarca köyden insanlar geçmekte. Resmi rakam nedir bilmiyorum ama 150 bin civarında olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.





Almanya sığınmacı çocukları alacak

Almanya'da Başbakan Merkel başkanlığında hükümeti oluşturan parti liderlerinin yaptığı toplantıda, önemli bir karar alındı. Kararda Avrupa Birliği'nde "gönüllüler koalisyonu" oluşturulmak istendiği ifade edilirken, Almanya'nın belirli sayıda sığınmacı çocuğu kabul edebileceği vurgulandı. Almanya'nın Yunan adalarındaki insani durumdan dolayı 1000-1500 çocuk alarak Yunanistan'ı desteklemek istediği aktarıldı.



Türkiye'de 4.9 milyon göçmen bulunuyor

Türkiye Göç İdaresi'nin 2019 verilerine göre Türkiye'de 4.9 milyon göçmen yaşıyor. Göçmenler düzenli göçmen, düzensiz göçmen, geçici koruma altındaki göçmen ve uluslararası koruma altındaki göçmen olmak üzere 4 kategoride hayatlarını sürdürüyor. Geçici koruma altındaki Suriyeli göçmen sayısı ise 3 milyon 600 bin civarında. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin 547 bin 235'i İstanbul, 432 bini Şanlıurfa, 440 bini Gaziantep'te bulunuyor.