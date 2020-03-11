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1928 Buca fırtına gibi

1928 Buca fırtına gibi
Giriş Tarihi: 11.3.2020

ekibi ikinci yarıda 10 maçta 7 galibiyetle gücünü gösterdi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden 1928 Bucaspor, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla zirve yarışına ortak oldu. Sarı-lacivertliler, ikinci devrede oynadığı 10 karşılaşmanın 7'sini kazanma başarısını gösterdi. Fırtına 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken 1 kez mağlup oldu. 1928 Bucaspor tek yenilgisini deplasmanda son dakika yediği golle 3-2'lik skorla Çatalcaspor önünde aldı. TFF 3. Lig 1. Grup'ta 46 puanla 4. sırada bulunan sarı-lacivertli ekibin tecrübeli teknik patronu Ersin Aka, "Artvin Hopa önünde çok önemli bir galibiyet aldık. O üç puanın anlam kazanması için deplasmanda Tokatspor'u da yenerek yolumuza devam etmeliyiz. Bunu yapacak güçteyiz" dedi.

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