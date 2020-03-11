Alpi yok sorun var

Göztepe'de Alpaslan'ın sakatlığı sonrası savunma çöktü. 24. hafta oynanan deplasmanda oynanan Kayserispor maçında 21. dakika sakatlanan Alpaslan'ın oyundan çıkmasının ardından Göz-Göz 70. dakikada gol yiyerek maçı 1-0 yenik kapattı. Alpaslan'ın forma giymediği Başakşehir maçında da sarı-kırmızılılar, kalesinde savunma hatalarından 3 gol görerek farklı yenilgiyle sahadan ayrıldı.

BORGES ÇARE OLAMADI

Sarı-kırmızılılar Alpaslan'ın bulunmadığı iki maçtan da puansız ayrıldı. 26 yaşındaki futbolcunun yerine forma giyen Kosta Rikalı futbolcu Celso Borges de savunmaya çare olamazken, taraftarlar devre arasında stoper mevkisi için alternatif oluşturmayan yönetimi eleştirdi. Mevcutta bulunan stoper Reis'i son iki maçta değerlendirmeyen teknik direktör İlhan Palut'un Kasımpaşa maçında Brezilyalı oyuncuyu sahaya sürebileceği öğrenildi.