  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Asılsız koronavirüs paylaşımları takibe alındı

Asılsız koronavirüs paylaşımları takibe alındı

Asılsız koronavirüs paylaşımları takibe alındı

11.03.2020, 14:05

Sosyal medyadan koronavirüs konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Türkiye'de koronavirüs salgınının görüldüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı yönünde gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları da kullanılarak sosyal medyada kamuoyunu endişeye düşürme, toplumu korku ve paniğe sevk etme, yetkili ve sorumlu kuruluşları ve kişileri hedef gösterme amaçlı paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Siber polislerce, söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen 29 kullanıcı tespit edildi.

Bu kişilere ait bilgiler, gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili birimlere bildirildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan konuyla ilgili sadece resmi yetkililerin açıklamalarını dikkate almalarını ve sosyal medyadaki bu tarz asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini istedi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Asılsız koronavirüs paylaşımları takibe alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN