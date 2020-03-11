Avukatlığı bıraktı aşçı oldu

İzmir'de bir süre avukatlık yapan Duru İpek Doğan (35), çok stresli olduğunu dile getirdiği mesleğini bırakıp aşçılığa yöneldi. Avukatlık yaptığı 10 yıl boyunca aile, miras ve iş hukuku davalarına bakan Doğan artık açtığı restoranda yaptığı yemekleri müşterilerine sunuyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra İzmir'de avukatlık bürosu açan Doğan, özellikle kadın ve çocukların başına gelen olaylardan etkilendiği için avukatlık mesleğini bıraktığını söyledi. Aşçılık üzerine eğitim görüp sertifika alan Doğan, Hatay semtinde açtığı restoranda yöresel yemekler yapıyor.

"YEMEKLE TAVLADIM"

Avukatlığın güzel meslek olduğunu ancak çok yıprandığını anlatan Doğan, "Çok empati yapmak bir avukat için iyi değil sanırım. 10 yıl boyunca aldığım görevlerde çok yıprandım. Dinlediğim hikayeler insanı çok yoran hikayelerdi. Bunların yükünü üstümde taşıdığımı keşfettim. 'Hayatımı nasıl devam ettirebilirim?' diye düşünürken aşçı olmaya karar verdim" dedi. Doğan, aşçılığa çocukluğundan beri merakı olduğunu belirterek, "Annem de yemek yapmayı çok sever. Mutfakta bir yandan bize ders çalıştırır, bir yandan da yemek yapardı. Yemek yapmak benim için her zaman çok keyifliydi. Hatta eşimi de yaptığım yemeklerle tavladığımı söyleyebilirim" diye konuştu.

Duru İpek Doğan, "Eşim ve ailem çok destek oldu. Bu işi yapabileceğime inandılar. Onlar olmasa bu kadar cesur olamazdım" dedi.,