Bakan Koca'dan koronavirüs paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye ilişkin, "Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu dördüne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz" ifadelerini kullandı.