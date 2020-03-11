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Bakan Koca'dan paylaşımı!

Bakan Koca'dan koronavirüs paylaşımı!

11.03.2020, 17:12

, koronavirüsle mücadeleye ilişkin, "Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu dördüne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz" ifadelerini kullandı.

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