Başkan Erdoğan İstanbul’da liderlerle buluşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel dönüşü uçakta gündemi değerlendirdi. Salı günü İstanbul’da Merkel ve Macron ile bir zirve gerçekleştireceklerini açıklayan Başkan Erdoğan, İngiltere Başkanı Johnson’un da toplantıya katılabileceğini ifade etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de önemli temaslarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sınırda yaşanan sığınmacı dramıyla ilgili Almanya'nın kimsesiz çocukları alacağını duyurmasının sorulması üzerine Erdoğan, "Şu anda bu uygulamanın detayını tam olarak bilmiyoruz. Biz cuma günü için aslında bir adım atacaktık. Gerek Sayın Merkel gerekse Sayın Macron İstanbul'a gelecekti. Hatta Boris Johnson'ın da gelme durumu söz konusu. Tabi şu anda gerçekleşmedi. Çünkü pazar günü Fransa'da yerel seçimler olması hasebiyle önümüzdeki hafta salı günü bu buluşmayı gerçekleştireceğiz. Eğer Boris Johnson da gelebilirse bu zirveyi dörtlü yapacağız. Bu ifade ettiğiniz konuyu orada da Şansölye Merkel ile görüşme şansımız olacak" diye konuştu.

HUKUKU BİLMİYORLAR

Merkel'in mülteci konusunda 'Bizden anlayış beklemesinler' açıklaması ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in 'Eğer Erdoğan AB ilişkilerinin gözden geçirilmesini istiyorsa sınıra topladığı çaresizleri geri çeksin' sözlerinin hatırlatılması üzerine Başkan Erdoğan, "Tabi Merkel bunu hangi anlamda söyledi bilmiyorum. Fakat bizimle görüşmeyi kabul ettiğine göre herhalde bunun altında farklı bazı düşünceler olsa gerek. Yunanistan ise uluslararası hukuku bilmiyor. Bu konularda Sayın Miçotakis maalesef çok geri kalmış. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni bir okuması lazım. Sınır hattında takındıkları tavrın bir cinayet olduğunu bilmeleri lazım. Bunların sınırda öldürdükleri 4-5 tane mülteci var. Bunların hesabını soracağız. Bunu orada bırakmayacağız. O çırılçıplak soydukları insanları, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı'nda bunların gözlerinin önüne sereceğiz. Yunanistan'a teklifimdir; kapılarını açsın. Bu insanlar Yunanistan'da kalıcı değil. Siz bütün yükü Türkiye'ye yıkıyorsunuz ama destek vermeyeceksiniz! Kusura bakmayın. Ancak Avrupa Birliği bize vaat ettiği bu şartları yerine getirirse biz de gereğini tabi gerçekleştiririz. Nedir bu? 2 ona 2 bize, 1 ona 1 bize. Adil, insani paylaşım dedik. Bunları yaparız" ifadelerini kullandı.





Brezilya Büyükelçisi Ceglia'nın eşi, kızı ve bazı büyükelçilik mensupları Başkan Erdoğan'a Güven Mektubu takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Böyle hadsizlik olur mu?



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Genelkurmay Başkanı'nın hiçbir yetkisi yoktur" ve "Hakimler ve Savcılar alçak kurulu" şeklindeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine ise Erdoğan, "Bay Kemal bir defa ne Milli Savunma Bakanlığımızı tanıyor ne TSK'yı tanıyor. Buralardan cahil kalmış birisi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Milli Savunma Bakanlığı mevcut şekle dönüştükten sonra da TSK Milli Savunma Bakanlığımıza bağlanmıştır ve şu anda da faaliyetlerini bu şekilde yürütmektedir. Bu adam bunların hiçbirini takip etmiyor. Nerede, ne oluyor, ne bitiyor, kim, nerede haberi yok; çünkü derdi başka. Düşünün bu ülkenin bakanının parlamentoya girmesini engelleme gayretlerine varıncaya kadar edep dışı hareketler yapıyor. Parlamentoyu bilgilendirmek için gelen bakanlara "Neden geldi bunlar?" diyecek kadar ileri gidiyor. Bu kadar hadsizlik olabilir mi! Sen HSK gibi kurumlara bu tür yakıştırmaları yaparsan, tabi HSK da yargı da seninle ilgili olarak gerekli neyse o muameleyi yapacaktır. Bana göre geç bile kalıyorlar" açıklamasını yaptı.



Güven Mektubu takdim ettiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Külliye'de 3 ülkenin büyükelçilerini ağırladı. İlk olarak Arnavutluk Büyükelçisi Kastriot Ribo Erdoğan'ı ziyaret etti ve güven mektubunu takdim etti. Ribo'nun ardından Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor ile Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia da Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını takdim etti.