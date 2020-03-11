Başkan Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüsü konusuyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Avrupa'dan gelen bir vatandaşımızda tetkikler sonucunda koronavirüs tespit edildi. Genel sağlık durumu iyi olan bu vatandaşımızın bu vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Ailesi ve yakın çevresi de şu anda izlemeye alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin haftalık grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs ile ilgili açıklamasına değinerek başladığı konuşmasında, "Koronavirüsten gözetim altındaki vatandaşımızın sağlık durumu iyi. Tedavisi sürüyor. Ailesi de gözetim altında. Her türlü önlemi vakitlice aldık. Hangi önlemi alırsak alalım bu virüsten tamamen kullanmak kolay değil. Şu anda tek bir örnekten ibaret. Vaka Avrupa kaynaklıdır. Tüm bakanlıklarımız kurumlarımız ile işbirliği halinde uygulamalarını sıkı bir şekilde sürdürecektir." dedi.

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Erdoğan, İdlib ateşkesinin rejim tarafından ufak tacizlerle de olsa ihlal edilmesine değindi, "Şimdiden ateşkese karşı ufak tefek ihlaller yaptıkları görülüyor. Rejimi ve onu destekleyen milislerin yaptıkları yığınakları yakından takip ediyoruz. Biz verdiğimiz söze bağlı kalırız. Ama sözlerinde durmazlarsa daha ağır bir şekilde üzerlerine de gitmekte kararlıyız." dedi.

"VAKA AVRUPA KAYNAKLI"

Başkan Erdoğan koronavirüs ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Koronavirüsten gözetim altındaki vatandaşımızın sağlık durumu iyi. Tedavisi sürüyor. Ailesi de gözetim altında. Her türlü önlemi vakitlice aldık. Hangi önlemi alırsak alalım bu virüsten tamamen kullanmak kolay değil. Şu anda tek bir örnekten ibaret. Vaka Avrupa kaynaklıdır. Tüm bakanlıklarımız kurumlarımız ile işbirliği halinde uygulamalarını sıkı bir şekilde sürdürecektir. Virüsten korunmanın yolu temizliktir. Temizliği imandan sayan milletimiz için bu işin en kolay tarafıdır. Tokalaşmayı, kucaklaşmayı kesip bu çerçevede üstümüze düşenleri yerine getirme gayretindeyiz. Türkiye bu sıkıntıyı kayıpsız atlatacaktır. Temennimiz budur. Hiçbir virüs tedbirden daha güçlü değildir. Yaşlı vatandaşlarımız ve bünyesi zayıf vatandaşlarımızın kalabalıktan bir süre uzakta kalması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden güçlü değildir. pic.twitter.com/7RKkZc9XiD — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 11, 2020

"SÖZLERİNDE DURMAZLARSA ÜSTLERİNE GİTMEKTE KARARLIYIZ"

İdlib ateşkesine dikkat çeken Erdoğan, "Harekata katılan tüm askerlerimizin alınlarından öpüyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilik şehadet bunlar bizim için çok çok yüksek mertebelerdir. Ülkemizin kısır döngünün içine düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Ülkemizden mezhepçi rejim güçlerini ve teröristlerden uzak tutmakta kararlıyız. İdlib'de gerçekleştirdiğimiz harekat diğerlerinden farklı olarak sadece teröristlere değil çok daha etkin bir güce karşıydı. Çok daha büyük mücadelelere hazır olduğumuzu gördük. Suriye rejimi kahraman askerlerimizin operasyonlarında ağır kayıplar vererek bu işin o kadar kolay olmadığını görmüştür. İdlib'deki ateşkes ile oradaki halk ilk defa rahat nefes almıştır. Şimdiden ateşkese karşı ufak tefek ihlaller yaptıkları görülüyor. Rejimi ve onu destekleyen milislerin yaptıkları yığınakları yakından takip ediyoruz. Biz verdiğimiz söze bağlı kalırız. Ama sözlerinde durmazlarsa daha ağır bir şekilde üzerlerine de gitmekte kararlıyız." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken sözlerine yanıt verdi, Bay Kemal İdlib'de kaç gözlem noktamız var bilmez. Bay Kemal bunları bil. İstersen seni oraya gönderebilirim. Takip etmiyor. Bunun akıl hocaları maalesef çok çok farklı. Kendi vatandaşlarını katleden Suriye askerini savunuyor. Bizim gözlem noktalarını Suriye askeri koruyormuş. Suriye askeri kendini koruyamıyor ya. Eline dizine dursun .Kahraman Türk askeri hiçbir zaman Esed'in korumasına mahkum değildir bunu bil Bay Kemal. Sen kendin korunmaya mahkum olabilirsin, bu milletin evlatları değil." dedi.

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"20 BİN BARINAK YAPACAĞIZ"

Başkan Erdoğan İdlib halkının rahat bir nefes aldığını belirterek, "Türkiye, geçici ateşkesi ve buna bağlı anlaşmaları gücü yetmediği için değil, sürdürülebilir ve makul bir çözüm yolu bulunabilmesi için yapmıştır. Bizim sınırlarımızdan güneye doğru o bölgede briket barakalar yapmaya başladık. Şu an 1500-2000 kadar yapılmış vaziyette. Oradaki mültecileri daha konforlu barınaklara yerleştirelim. Onları şu soğuk kış mevsiminde soğuklardan kurtaralım. 10 bin-20 bin civarında yapacağız. AFAD'ımız, Kızılay'ımız yapmayı sürdürüyor." dedi.

"FIRSAT VERMEYİZ"

Başkan ErdoğanSuriye'de Türkiye'nin mazlumları koruduğu bölgelere dikkat çekti, "Ülkenin 3'te1'i bölücü terör örgütünün kontrolü altındayken çözüme varılması mümkün değildir. Hakikatlerin üzerini kapatmakla çözülmez. Öncelikle ülkeyi bölcü terör örgütünden kurtarmaları gerekmektedir. Suriye'nin doğru adımlarla çok kısa sürede çözüme ulaşacağına inanıyorum. Israrla ülkemiz kontrolü altında rahat yaşayan halkın bulunduğu yerlere tacizlere de fırsat vermeyiz." ifadelerini kullandı.

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"HAYATINDA LİDERLER DÜZEYİNDE TOPLANTIYA GİRMEMİŞ"

Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun CHP grup toplantısındaki eleştirilerine de değindi, "Kılıçdaroğlu dün Moskova'daki görüşmemiz ile ilgili dün akla izana sığmayacak değerlendirmelerde bulunuyor. Hayatında liderler düzeyinde bir toplantıya girmemiş. Başbaşa görüşme nedir, heyetler arası görüşme nedir, bilmiyor. Densiz bir zat ile karşı karşıyayız. Sen bir kaset kumpası ile CHP'nin başına getirildin. İzlediğin tek bir siyaset var. Türkiye'nin karşısında yer almak. Yaptığın iş bu. Gidip Avrupa'ya bizi şikayet ediyorsun. Şikayet edince terfi mi alacaksın? Bunun dışında siyaset dışı, feraset dışı sağ duyu göremiyorum." şeklinde konuştu.

"ASKERLERİMİZİ ESED'İN ASKERLERİ KORUYOR DİYECEK KADAR ZIVANADAN ÇIKTI"

Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Türkiye FETÖ ile mücadele eder CHP, 'Kontrollü darbe' der işi sulandırır. Zeytin Dalı Harekatı yapılır CHP var gücü ile karşı çıkar. Barış Pınarı Harekatı yapar CHP aynı şekilde yine feveran eder. Türkiye İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı yapar, CHP eli kanlı rejimin yanında yer alır. Bu kişi rejimin saldırısında 34 şehit verdiğimizde Esed'in askerleri bizim askerlerimizi koruyor diyecek kadar zıvanadan çıkmıştır. Gözlem noktalarımızı koruyor diyecek kadar alçalmıştır. 12 gözlem kulemizi bilmiyor, 7 kulemiz var diyor. Ne anlatırsan anlat, anlayacak irade yok. Gözü var görmez, kulağı var duymaz, kalbi var hakikati anlamaz. Bu zat kasetle CHP'nin başına geldiğinden beri yürüttüğü çalışmalar 5'inci kol faaliyetidir. Kötü olmak, hain olmak, kin ve nefret kusmak çok kolaydır. Sizi insan yapan, sizi diğer varlıklardan ayıran barikatları yıktığınızda bunlar ağzınızdan dökülür." dedi.

"KAPILARI AÇTIK"

Yunanistan'ın mültecilere karşı tavrına tepki gösteren Erdoğan, "Suriye krizi ile ilgili gelişen bir başka önemli konuda, Avrupa'ya gitmek için sınırlarımıza dayanan göçmenler meselesidir. Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere engel olmama kararı aldık. Biz 9 senedir yedirdik, içirdik, giydirdik. Her şeyi yaptık. Aylar önce Batı'ya ne dedim? Adil yük paylaşımına yaklaşmazsanız, kapıları açarız dedim. Bunlar ben şaka yapıyorum sandı. Ve kapıyı açtık. Şimdi misafirlerimiz gidiyor mu? Gidiyor. Kimseyi zorla tutamayız. 150 bin sığınmacı Yunanistan sınırına yığıldı. Bu kişilerin istediği ülkeye geçmesi hakkına izin verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"NAZİ KAMPLARINDAKİ UYGULAMALARDAN FARKI YOK"

Nazilerin yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, "Yunanistan'ın yaptıkları ile Nazi kamplarında yapılanlar arasında fark yoktur. Batı bunları duyuyor mu? Sorun bu? Brüksel seyahatinde kendilerine bunları anlattın. Yıllar boyunca kapısına gelen herkese kapısını açan bir ülke olarak bu tablo karşısında üzüntülüyüz. Hayatlarını kurtarma, çocuklarına daha iyi bir gelecek kurmaktan başka düşüncesi olmayan insanlara kurşun sıkmak, sıcak su dökmek barbarlıktır. Ya bunlar sende durmayacak ki? Sen de aç kapıyı... Bırak avro zengini ülkelerine, dolar zengini ülkelere gitsinler. İnsanlık suçu işleyen Yunanistan'a kimse ses çıkarmıyor? Hangi toplantı olursa olsun bu görüntüleri biz anlatacağız. Sağlık ekiplerimiz bine yakın insanı tedavi ederken, 4 kişinin öldüğünü de hatırlatayım." dedi.

"Yunanistan sınırlarındaki görüntüler Avrupa'nın en açık yansımasıdır" diyen Erdoğan, "