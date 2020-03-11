Bebek 3’üncü kattan düştü

İstanbul Avcılar'da 6 aylık bir bebek iddiaya göre 4 yaşındaki kardeşinin kucağından kayarak 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü. Anne sinir krizi getirerek çığlıklar atarken, bebek de hastaneye kaldırıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri görgü tanıkları ve annenin ifadesine başvururken anne hakkında 'Taksirle yaralama' suçundan soruşturma açıldı.