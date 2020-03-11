Denizli ağır yaralı

Horozlar’da G.Birliği maçı öncesinde 6 futbolcu sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamazken Murawski cezalı olduğu için bu maçta yok.

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de son dakika golüyle elinden kaçıran Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı öncesinde eksikler teknik direktör Bülent Uygun'u düşündürüyor. Yeşil-siyahlılarda orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski cezalı duruma düştü. Sakatlıkları süren sağ bek Tiago Lopes 6, sol bek Zakarya Bergdich ve orta saha Marc Kibong Mbamba 4'er, ön libero Isaac Sackey 3, sağ kanat Hadi Sacko 2 ve stoper Syam Ben Youssef ise 1 maç takımdan uzak kaldı. 5 futbolcunun sakatlıkları nedeniyle takım kurmakta zorlanan teknik direktör Bülent Uygun ise alternatif oyuncularla yaraları sarmaya çalışıyor.

OGENCİ ONAZİ 11'DE

Bu süreçte forma şansı bulan Zeki Yavru, Recep Niyaz, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi ve Özgür Çek gibi yıldızlar ise müthiş bir performans sergileyip Bülent Uygun'un en önemli kozlarından olmayı başardılar. Uygun'un bu hafta cezalı olan Muraswski'nin yerine bu hafta Onazi'yi ilk 11'de oynatması bekleniyor.

SEBAHATTİN ALP