Dünyada ölü sayısı 4095’e yükseldi

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 116 bini geçti. Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını dün akşam 19.30 itibariyle 116 bin 964 olarak güncelledi. Sitede aynı saat itibariyle, Kovid-19 nedeniyle toplam 4 bin 95 kişinin öldüğü, 64 bin 760 kişinin de iyileştiği belirtildi.



KISA... KISA...

Yunanistan'da okullar korona virüsü nedeniyle tatil edildi.

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester'da korona virüsü tespit edildi.

İsrail'e girecek herkes 2 hafta karantinaya alınacak.

İran dini lideri Hamaney'in Nevruz konuşması, salgın nedeniyle iptal edildi.

İngiltere korona virüsü aşısı için gönüllülere 3500 sterlin ödeyecek.

Karantinaya alınan Grand Princess yolcu gemisindeki bir çift, şirkete 1 milyon dolardan fazla tazminat davası açtı.

Ünlü şarkıcı Madonna, Paris'te gerçekleşecek gösterilerini iptal etti.





Avrupa Merkez Bankası tatilde!

Avrupa Merkez Bankası'nda bir personelde Covid-19 tespit edildi. Yapılan yazılı açıklamada, bir personelde Covid- 19 tespit edildiği, hastanın uygun olan tıbbi bakımı almaya başladığı belirtilerek, söz konusu kişiyle diğer 100 çalışanın yakın mesafede çalıştığı, önlem olarak bu çalışanların da geçici olarak evden çalıştırılacağı bildirildi.