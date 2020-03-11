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Erdoğan’a koronavirüsüne karşı termal kameralı takip

Erdoğan’a koronavirüsüne karşı termal kameralı takip

11.03.2020, 15:05 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020,15:08

Başkan ’ın partisinin sonrasında koronavirüse karşı termal kamera ile takip edildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda korona virüsten korunmak için geçen hafta Cuma gününden itibaren tokalaşmayı kesip uzaktan selamlaşma yöntemine geçtiğini ifade etmişti. Grup toplantısı çıkışında da Erdoğan'ın yanına yaklaşanların vücut ısısını ölçen termal kamera ile takip edildiği görüldü.

İHA

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