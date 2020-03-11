Göztepe’nin iki yüzü

Zorlu deplasmanlarda Trabzonspor, Alanyaspor gibi zirveye Konyaspor, Ankaragücü, Kayserispor gibi düşmeme mücadelesi veren takımları dize getiren sarı-kırmızılılar ligde dış sahada beşinci, iç sahada ise 11. sırada yer alıyor.

Süper Lig ekibi Göztepe bu sezon 24 maçlık periyotta sahasında puan kaybederken, deplasmanda ise adeta coştu. İzmir'de son üç maçını yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı'nda oynayan Göz-Göz, sadece bu maçlardan 5 puanlık bir kayıp yaşarken, sahasındaki 11 maçta 16 puan toplayabildi. 11 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Göz-Göz, iç saha puan sıralamasında ise 11. sıraya kadar geriledi.

DEPLASMANDA ZİRVEYİ ZORLUYOR

Sahasında bu sezon 17 puan kaybederek yara alan sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise zirveyi zorluyor. Göz-Göz sezon başından bu yana dış sahada 13 maça çıkarken bu maçlardan 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi ile ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, gurbetten 18 puan toplarken, dış saha form grafiğinde ise averajla 5. sırada yer aldı.

KASIMPAŞA'YI GÖZÜNE KESTİRDİ

Deplasman puan sıralamasında Başakşehir 22 puanla zirvede yer alırken, şampiyonluk mücadelesi veren Trabzon (20) ikinci, Galatasaray (19) üçüncü ve Sivas (18) ise averajla 4. sırada konumlandı. Deplasmandaki 5 maçlık yenilmezlik serisini Kayseri'de bırakan Göz-Göz, cuma günü dış sahada oynayacağı Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa Ligi umudunu yeniden yeşertmek istiyor.

BURAK HAKERLER