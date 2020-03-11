İnsanlıkla arasına duvar örüyor

Edirne sınırında sığınmacıların yaşadığı dram sürerken, Yunanistan ise çektirdiği çileye her geçen gün yenilerini ekliyor. Jiletli tellerden sonra şimdi de kumdan set çekilip siperler kazılırken, bölgeye çok sayıda asker de yığıldı.

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle 'umut' yolculuğuna çıkan binlerce sığınmacı, Türkiye'nin açık kapı politikasının ardından Edirne'ye akın etti. Pazarkule-Kastanies Sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede komşu ülke Yunanistan'ın askerleri tarafından sert müdahale ile karşılaşan mültecilerden şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti, 200'ün üzerinde mülteci de yaralandı.

JİLETLİ TEL VE KUM TAŞINDI

Gaz bombası, ses bombası, plastik mermi ve gerçek mermi kullanmaktan kaçınmayan Yunan güvenlik güçleri, tüm dünya tarafından 'zulüm ve utanç' duvarı olarak adlandırılan tampon bölge hattına, TIR'larla jiletli tel, kamyonlarla da kum sevkiyatı gerçekleştirmeye devam ediyor. Bölgede yaşanan büyük insanlık dramını takip eden Türk basın mensupları, sınırın öteki yakasına geçerek Kastanies bölgesinde Yunan güvenlik güçlerinin hazırlıklarını yerinde görüntüledi. Tampon bölgede zaman zaman tazyikli su ile müdahale eden güvenlik güçleri, tankerlerle sınır hattına su taşımaya da devam ediyor.

Yunan tarafı, sınıra TIR'larla jiletli tel ve kum taşıyıp asker yığıyor.

TÜRK BASININA SIKI TAKİP

İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçen Türk basın muhabirleri, gümrük kapısından itibaren 200 kilometrelik Meriç Nehri sınır hattı boyunca Yunan güvenlik güçlerinin yakın markajıyla karşılaştı. Ekip, Dedeağaç, Dimetoka, Oristiada ve Kastanies bölgesi boyunca mültecilerin Yunanistan'a geçiş güzergahını takip etti. Her fırsatta sözde demokrasi ve basın özgürlüğü gibi kavramların doğuş noktası olmakla övünen Yunanistan güvenlik güçleri, Türk gazetecileri tampon bölgeye sokmadı.





Sadece Türkiye yardım ediyor

Pazarkule Sınır Kapısı yakınında bekleyen binlerce sığınmacıya Edirne Valiliği koordinesinde İl Göç İdaresi organizasyonuyla pek çok kamu ve özel kurum insani yardımda bulunuyor. Üç öğün yemeğin verildiği sığınmacılara hijyenik ped, çocuk bezi ve maması, meyve, kıyafet dağıtımı yapılırken sığınmacıların duş ve tuvalet ihtiyaçları için de alanlar oluşturuldu. Suriye uyruklu Abdülvahap Elalavış (31) "Yunanistan bize zulmediyor. Türkiye'den Allah razı olsun" derken, Afgan Kamuran Karvan da, "Yunanistan bunun hesabını Allah'a verecek. Türkiye bize çok iyi davranıyor, Allah razı olsun" diye konuştu.