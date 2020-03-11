İyi olmak zorundayız

KSK Teknik Direktörü Soner Tolungüç, “Son viraja girdik, artık hata lüksümüz yok” dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son üç haftada sahadan 2 puanla ayrılan Karşıyaka'da teknik patron Soner Tolungüç, Elazığ Belediyespor deplasmanında çıkışa geçmek zorunda olduklarının altını çizdi. Tecrübeli teknik adam, "Ağrı önünde 7 kişiyle savunma yapan rakibimizi açmakta zorlandık. Bundan sonra bir çok rakip böyle oynayacak. Bunun için de elbette önlemlerimizi alacağız" dedi.

DOĞUKAN İNCİ'Yİ ARADIK

Doğukan İnci'nin yokluğunu hissettiklerini belirten yeşil-kırmızılı ekibin teknik patronu Soner Tolungüç, "Onun olmayışı hücum hattında gücümüzü olumsuz etkiledi. Elağız'da sağlıklı bir şekilde sahada olmasını bekliyoruz. Bazı oyuncularımızın form grafiklerinde düşüş olabilir. Ekibime güvenim tam" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ