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'Kapan-7 ' başlatıldı

'Kapan-7 Garisa Operasyonu' başlatıldı

11.03.2020, 14:05

Siirt'in Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalındaki Garisa bölgesinde, terör örgütü 'ya yönelik Kapan-7 " başlatıldı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan titiz ve planlı çalışmalar neticesinde, Siirt'in Garisa bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik olarak Siirt İl Jandarma Komutanının emir komutasında "Kapan-7 Garisa Operasyonu"nun başlatıldığı belirtildi.

Operasyona, 12 JÖH timi, 15 komando timi, 5 asayiş jandarma komando timi, 2 PÖH timi ve 12 güvenlik korucusu timi olmak üzere toplam 46 operasyonel tim ve 480 personelin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın emir komutasında yürütüldüğü kaydedildi.

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