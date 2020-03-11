KKTC’de panik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turiste korona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, Alman turistle birlikte gelen 30 turistin ve kafilenin bulunduğu Gazimağusa'daki otelin de karantinaya alındığını bildirdi. Enfekte turistin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Gelişmelerin ardından halk marketlere ve eczanelere akın etti. Vatandaşların ellerinde eldiven ve maske kullanarak alışveriş yaptığı görüldü. Bazı marketlerde raflar boşaldı.