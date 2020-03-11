Korona genelgesi yolda!

Korona virüsü ile ilgili alınan tedbirleri artıracaklarını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili bir genelge bugün yayınlanabilir” diye konuştu.

TBMM Sağlık Komisyonu'nda Korona virüsü ile ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil" dedi.

OKULLAR DA GÜNDEMDE

Bakan Koca, kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayınlanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanı Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi. Avrupa'nın tedbir almakta geç kaldığını da söyleyen Bakan Koca, İtalya'nın şu anda büyük bir sorun yaşadığını ama Almanya ve Fransa'nın önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacağına dikkat çekti.



"30 KİŞİ TÜM AVRUPA'YI ETKİLEDİ"

Türkiye'nin korona salgını ile ilgili olarak başından beri çok iyi bir sınav verdiğini belirten Bakan Koca, "Biz 5 Şubat'ta Çin ile bütün uçuşlarımızı durdurduk. Çin ile uçuşlarını durduran ülke yok gibiydi. Devamında İran'da yoğunlaştığı görüldü. 23 Şubat'ta kara hava dahil olmak üzere bütün sınırları kapattık. İran ile çok yoğun bir ilişkimizin ve trafiğin olduğunu gördük. Bu önlem gecikmiş olsaydı üç günde 20 bin kişi girmiş olacaktı. Ne kadarının bu salgınla giriş yapacağını artık siz tahmin edin. Aynı şekilde İtalya da bir odak olmaya başladı. İtalya'da olma sebebi de gemide 32 vatandaşının getirilmesi ve bu kişileri karantinaya almayıp eve göndermiş olmaları. Devamında da bölge karantinaya alınmadı. Bakın 30 kişi bütün Avrupa'yı etkiledi" dedi.





"SORUN KÜRESEL, MÜCADELEMİZ ULUSAL"

Türkiye'de tespit edilmiş bir vakanın olmadığına dikkat çeken Bakan Fahrettin Koca, "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Tespit edilmiş korona virüsü yok ama şu an tahlil yapılınca, 3 saat sonra, 1 gün sonra karşımıza çıkabilir. Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemediğimi bilin isterim. Yurt dışına giden çok insanımız var. Oradan enfeksiyon almadığını kim söyleyebilir? Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Görülebilir ama yayılımını önlememiz gerekiyor. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkılmamalı. Yurtdışından gelen kişi 14 gün kendisini izole etmesini istiyoruz. Özellikle de yaşlılar ve kronik hastalarla temas kurmamalılar" ifadelerini kullandı.