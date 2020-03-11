Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3 bakandan açıklama

Koronavirüs Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından bugün ilk kez toplandı. Kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir" dedi. Bakan Pekcan ise açıklamasında, "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız.' ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından bugün ilk kez toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Toplantı sonrası bakanlar önemli açıklamalarda bulundu.

İşte flaş açıklamalar:



SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

"Bildiğiniz gibi ilk kez bir toplantıyı gece saatlerinde yaptık. Bu az görülen bir durumdur. Bundan sonraki her buluşma dünkü gibi şeffaf olacaktır. Virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir. Antibiyotik diyecek ilaç şeffaf, temiz bilgidir. Çıkarımların bilgi ile karıştırıldığı bir durumdayız. Doğru bilgiyi yayma sorumluluğunuz var. Sorun küresel, mücadelemiz ulusaldır. Bu ulusal mücadelenin güçlü bir aktörünün medya olduğunu bildirmek isterim."

"Biz sorunu siyasal dil ile ele almadık. Bilimsel yöntemle ilerledik. Verilerle karar verdik. Tek kriterimiz insan sağlığı oldu. Avrupa ile ilgili kaygılarımız doğrulandı. Bunu bekliyorduk. Tanı ve izolasyon sürecini hızla yaptık. Avrupa'nın durumu bizi dün akşamki durumla karşılaştırmakla yetinmeyecektir. Avrupa'nın tamamıyla iletişimi kesmek mümkün değildir. Turizm ve ticaret bakanları da bizimle beraberlerdir. Bilimsel tedbirlerin her alana hakim olmasını tartıştılar, kararlar aldılar. Maske ve tulum gibi ekipmanların giderek fiyatlarının yükselmesi, Sağlık Bakanlığı'nın Ticaret Bakanlığı'na ön hizmet için tabi olması kararı alındı. Vatandaşarımızın alım sayısı tamamlanmadan, ihracata izin verilmeyeceğini duyurmak istiyorum."

"Dün bir pozitif vaka ile karşılaştık. Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Ülkemizin sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi gerçekleştir. Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz. Koronavirüs somut,tedbirler basittir.



TURİZM BAKANI NURİ ERSOY:

15 Nisan turizm açısından hassas bir tarih. Mümkünse turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi daha mantıklı geliyor. Geçen seneye kıyaslandığında, daha az turistin gelmesini sağlamak çok daha sağlıklı bir çözüm olacağına karar verdik. Dün sektör temsilcileriyle bir toplantı yaptım. Maliye ve Hazine Bakanımızla da bir toplantı yaptım. Bir hafta içinde sektörel desteklerle ilgili açıklama yapacağız. Kültürel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili, bakanlığımıza bağlı organizasyonları nisan sonuna ertelemek. Yarın netleştireceğiz.



TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN:

Gerekli bütün tedbirleri alarak ticaretin akışını sağlamak istiyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak arz talep dengesiyle sıhhi malzemelerde piyasalarda atış fiyat artışları oldu. Amacımız ihracatı engellemek değil. Ama piyasada maske olmadığı için önceliğimiz halkın sağlığı. Halkın normal piyasa fiyatlarından buna ulaşabilmesi önceliğimiz. Ticaret Bakanlığı olarak ürünleri ve firmaları denetledik. Soruşturma kapsamına aldıklarımız var."

"Hiçbir gereksinim olmamasına rağmen fahiş fiyatların gıdalara sıçradığını görüyoruz. İşlemlerimizi yapacağız. Vatandaşlarımız sakin olsun. Ürün stoğu ve personelimiz var. Korku yok. Hiçbir sıkıntı yok. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Bizim de fuarlar 16 Mart'tan itibaren yurtdışı fuarlarını erteleme kararı aldık. Nisan'a kadar erteleyeceğiz.

SORULAR VE YANITLAR

Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu 60 derecenin üzerinde olmak kaydıyla kolonyayı tavsiye ediyor. Dün daha detaylı bilgi verebilirdim. İli, bölgeyli verebilirdim. Ama biz şu dönemde vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada gereken bütün hasssasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere bu alanda alınması gereken tedbirler alınmıştır. Kişi sayısını şimdi söylemem doğru olmaz. Yurt dışı temaslı dedim. Karantina dediğiniz bir odaya alınır. O odadan çıkmamak üzere alınması gereken tedbirler alınır.

Bakan Ersoy: Mart sonu sezon başlangıcı oluyor. Özellikle yazlık bölgelerde. Sezon sonunu Mart sonu değil Nisan sonu olarak öngörüyoruz. Önemli olan virüs riskinin azalmaya başladığı dönemlerde sayıyı yakalamak çok önemli. Özellikle aynı bölgede 3-4 tane oteli olanlar bir iki tanesini açacak.

Bakan Koca: Burada 26 kişilik Bilim Kurulu var. Bir hastaya nasıl yaklaşılması gerektiğini iyi bildiğimizi düşünüyorum. Bu noktada hassasisiyetle yaklaşıldığını detay bilgilerini de kişisel mahremiyet noktasında verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu çok rahat verebiliriz. Diyorum ki, yurt dışı temaslı, genel durumu iyi. Uçakla ilgili alınması gereken tedbirler alınıyor. Temaslı kişilerle durumunun tespiti dahil olmak üzere bu tedbirler alınıyor. Genel durumun iyi olduğunu söylüyorum.

"OKULLARIN TATİL OLMASI KONUSU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÜNDEME GELEBİLİR"

Bakan Koca: Milli Eğitim'de okulların tatil konusu bugün gündemimizde olmadı. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Burada salgının seyri de belirler. Bir gelişme olursa sizlerle paylaşırız.

Bakan Koca: Bilim Kurulu'nun önerisi hasta olan kişinin maskeli olması, sağlıklı olana gerekmediği ama yurt dışı öyküsü olanın 14 gün boyunca evde izole olmalarını önemsiyoruz. O kişilerin dışarı çıktığında maskenin kullanılmasını öneriyoruz. Onun dışında önermiyoruz.

Bakan Koca: Genel söyleyeyim, bu bir virüs. Bu virüse yönelik ciddi, somut, kullanılabilir bir ilacın olmadığını biliyloruz. Bintakım antiviral ajanların olduğunu biliyoruz. Bu yönde de hazırlıklarımız zaten var. Bunların da her hastaya kullanılmadığını ama risk taşıyan, belli bir yaşın üzerindeki hastaya uygulanabilir antiviral ilaç veya hibrit tarzı kombine ilaç verilmeleri sözkonusu.

Bakan Koca: Bu sürecin ana aktörlerinden biri de siz medyasınız. Bu süreci sorumlulukla götürmemiz gerektiği kanaatindeyim.

Bakan Koca: Bizim algoritmamız var. Bilim Kurulu haftalardır bu konuyla ilgili hangi hastaya hangi durumda nasıl yaklaşması gerektiğini tespit etmiştir. Bütün ülkede standartize edilmiş durumdadır.

Cumhurbaşkanı Başkanlığımızda yarın bir toplantı olacak.

"KORONAVİRÜS YURT DIŞI KAYNAKLI"

Ben daha önce de söylemiştim, bu virüs yurt dışı kaynaklı. Yurt dışı kaynaklı olan virüsün ülkeye girişini önlemek istiyoruz. Ülkeye girdiğinde yaygınlaşmasını önlemek istiyoruz. Bilim Kurulu'nun da önerisiyle Bakanlık olarak önerilerimize vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Onun için risk somut ama çözüm de basit olduğunu söylüyorum. Vatandaşımızın mümkün mertebe yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmaması. Sadece Avrupa demiyorum.

Zorunlu olmadıkça hiçbir vatandaşımızın gitmemesi. Yurtdışında olan vatandaşımızın da mümkün mertebe evinde odasından çıkmaması. Evini uygun şekilde havalandırması, dışarı çıkacaksa maske kullanması. Türkiye'ye gelecekse sınırları zorlamaması.

Şu dönemde yurt dışından gelen kişilerin de evden 14 gün boyunca kendilerini izole etmelerini istiyoruz. Bunu takip ediyor olacağız. 14 gün boyunca dışarı çıkmamalarını, zorunlu olursa maske kullanmalarını istiyoruz.

Bakan Koca: 14 kuralı tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu dönemde sorunun ciddi olduğunu, riskin somut olduğunu ama çözümün de gerçekten basit olduğunu söylüyorum. Biz bu salgının yayılmasını önlediğimiz oranda başarılı oluruz. Özellikle de yaşlılarımızın bu dönemde korunmasının önemli olduğunu, gençlerde daha az belirti verdiğini. Yaşlılarda risk taşıyan hasta grubunda özellikle daha çok ciddi giderek ölümlere yol açan tabloya yol açtığını. Yaşlılarımızın da mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını, kendilerini korumalarını. Yurt dışından gelenlerin yaşlılarla temas etmemelerini rica ediyoruz. Ellerimizi sık sık sabun ile en az 20 saniye ovarak yıkayalım. Soğuk algınlığı belirtisi gösteren kişilerle aramıza 3-4 metre mesafe koyalım. Kıyafetlerimizi 60-90 derece normal deterjanla yıkayalım. Ateş, öksürük varsa maske takarak sağlık birimlerine müracaat edelim. Öksürme ve hapşırma sırasında tek kullanımlık mendille ağzımızı kapatmalı, mendil yoksa dirseğimizin iç kısmını kapatmalı. Yurt dışı seferlerini iptal edelim. Kapı kollarını muslukları su veya detarjanla temizleyelim. Tokalaşmak ve yakın temastan kaçınalım. Soğuk algınlığı tespit edilen yaşlılarla temas etmeyelim. Hiçbir özel eşyamızı havlu gibi asla başkasıyla kullanmayalım. Bol su tüketelim. Çünkü bu dönemde direncimizi geliştirmek oldukça önemli.

"YAZ DÖNEMİNDE KORONAVİRÜSÜN ETKİSİNİN AZALACAĞI BİLİM KURULU'NUN DA ÖNGÖRÜSÜ"

Bakan Koca: Yaz döneminde bu virüsün etkisinin azalacağı Bilim Kurulu'nun da öngörüsü. Kış aylarında kapalı ortamlarda birlikteliklerin fazla olması bu yaygınlığı daha arttıran unsur. Yakın kapalı ortamlarda bulunabilirn olmayla da daha çok artıyor. Çin'de oldu, devamında İran, İtalyan, Avrupa. Bu enfeksiyonun önümüzdeki 1-1,5 bilemediniz en fazla 2 aylık süreci bizim için son derece önemli. Asla panik oluşturmadan, alacağımız kararların daha çok ertelemeye yönelik, 1-1,5 ay sonrasına ertelemeye yönelik olmalı, bu dönemin geçici olacağı, geçici olması için de salgının yaygınlığını önlemek gerekiyor.

Bakan Koca: Stokta ilaçlarımız var. 3 hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var' denmişti. Bu anlamda sorun yok. Labaratuvarla ilgili şu dönemde ihtiyaç olan yere hızla çalıştırmak üzere açıyoruz. İstanbul'u açmadan önce Erzurum'da başladık. Niye İran'a yakındı. Sonra İstanbul'da açtık. Önümüzdeki günlerde Adana, Samsun ve İzmir'de devreye girmiş olacak. İhtiyacın olduğu her yerde devreye girecek.

Bakan Koca: Yanaşamayan gemiler oldu.

Bakan Koca: Dinamik süreçteyiz, her gün yeni kararlar devreye girebilir. Herhangi panik havası oluşturmadan şu 1-2 aylık süreci rahat getirmeliyiz.

Bakan Ersoy: Bazı ülkelerle trafiğimiz kapalı. Oradaki turist profilini taşıyorsa o kapsama giriyor. Ağır vakaların yaşandığı gemiler hazırlıksız yakalanan gemilerdi. Sağlık Bakanlığı o protokolü uyguluyor. Bizim için öncelikli olan geminin protokolü ve kendisi değil bizim hangi ülkeye ne tür sınırlamalar uyguluyoruz.

Bakan Koca: İtalya'dan Kuşadası'na gelen gemiyi yaklaştımadık biliyorsunuz.

Bakan Koca: Cumhurbaşkanımız bu süreci ilk günden, ilk andan itibaren yakın takip ettiler. Bu süreçte özellikle Bilim Kurulumumuzun da önerilerin hayata geçirilmesi noktasında talimatları oldu. Her gün 2-3 defa bilgi akışının olduğunu söylemek istiyorum. Komşumuz İran'da ne kadar salgının olduğunu biliyoruz. Burada özellikle kararları hızlı almak gerikiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararları ve hassasiyeti etkili oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Elazığ dahil olmak üzere özellikle kararların hızlı alınmasında oluşturduğu sonuç ve başarının bu olduğuna inanıyorum.