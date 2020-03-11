Ölüme terk edilen göçmeni Türk balıkçı kurtardı

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden sınırın diğer tarafına geçen İranlı göçmen, Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesiyle tekrar nehre atlamak zorunda kaldı. Yunan görevlerin gözleri önünde nehirde sürüklenerek yaşam savaşı mücadelesi veren İranlı göçmeni, Türk balıkçı kurtardı. Yarı baygın kıyıya çıkarılan göçmen, Türk askerlerinin müdahalesi ile hayata döndü. Yunan askeri bu yaşananları izledikten sonra ölümden dönen göçmenin eşi ve 2 çocuğunu da Türkiye tarafına zorla gönderdi.