‘Oyalama bitti, yeni yol haritası belirlenecek’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve bölge gündemini değerlendirdi. Avrupa Birliği (AB) ile yeni bir faza diyalog bakımından geçtiklerini ancak önümüzdeki süreçte gerçekçi şekilde bu ilişkileri yürütmek için adım atılması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Adımların atılması ne demektir? AB'nin Türkiye'ye dürüst davranması lazım. AB'nin Türkiye'ye daha çok ihtiyacı var. Özellikle de küresel aktör olmak istiyorsa. O yüzden, AB'ye yalvarır bir ülke durumuna hiçbir zaman düşmedik, düşmeyiz. Her iki tarafın da yükümlülükleri var. Bu yükümlülüklerin yerine gelmesi lazım" dedi.

DESTEK VERMİYORLAR

AB'nin 18 Mart mutabakatına rağmen sığınmacıların geri dönüşlerine ilişkin bir adım atmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Hem İdlib'den göç gelmesin diyorsunuz hem de insanların burada yaşaması için destek vermiyorsunuz. Biz nasıl kapıları açtıysak, diğer ülkeler de uluslararası hukuk çerçevesinde işlemleri yapmalıdır. Bu uluslararası hukuka da aykırıdır, insanlığın tüm değerleriyle de çelişiyor" dedi. İdlib konusunda rejimin ateşkese uymaması durumunda gerekenin yapılacağını da aktaran Çavuşoğlu, "SİHA'larımız bugüne kadar rejim unsurlarını nasıl yok ettiyse, orada uçaklarmış, helikopterlermiş, tanklarmış, hava savunma sistemi ya da karıştırıcı ne varsa, kimyasal silahların ya da varil bombalarının yapıldığı tesislerin yok edilmesi dâhil ne gerekiyorsa onu yaparız. SİHA'larımız tüm dünyada nam saldı" ifadelerini kullandı.