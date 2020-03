Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan, virüse yönelik çarpıcı açıklamalar

Koronavirüs, Dünya’da yayılmaya devam ederken virüsün Türkiye’de de görüldüğü açıklandı. Virüse karşı tüm bakanlıklar ve ilgili kurumlar harekete geçti. Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın önlemleri ve yaşanan sürece ilişkin detayları Ahaber'e yorumladı.

Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın şu notları kaydetti:

Hastalığın, pandemi denilen ve tüm Dünya'yı etkilediğine dair bir kanaat oluşmuştur. Bulaştırıcılığı yüksek olan bir virüsle karşı karşıyayız. Bu yüksek salgın durumunun yanında ölüm oranının belirli bir yaş grubunun altında ki insanlarda düşük oluşu ise durumun iyi tarafıdır. Hükümetimizin birimleri olan bakanlıkların Dünya'da ilk vakanın çıktığı andan itibaren sürdürmüş olduğu alt yapı hazırlıkları ve tedbirleri bugün şahsım değil tüm Türkiye ve Dünya Sağlık Otoritelerinin takdirle izlediğini söyleyebilirim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her mekan ve her zaman diliminde hassasiyetle konunun sorumluluğunu alarak toplumu yönlendirdiği bir süreçten geçiyoruz. Ülkemiz her noktasında hiçbir farklılık gözetmeden sağlık alt yapısı ve sağlık çalışanları üst düzeyde bir birikime sahiptir. Bu süreci de başarılı yöneten başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'nun ortaya koyduğu rehber doğrultusunda tüm sağlık çalışanları salgına hazırlıklı durumdadır."