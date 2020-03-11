Önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, İstanbul Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törenin ardından Kazan'ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın, İstanbul Hacı Bayram Veli Camii'ndeki cenazesine katılan Erdoğan tabutu omuzladı.
Şevket Kazan’a veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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