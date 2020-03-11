Taraftar kucak açtı

Yeşil-kırmızılıların camiaya yaptığı şampiyonluk primi çağrısına kimseden ses çıkmadı. Taraftarlar kendi arasında para toplayarak takıma ulaştıracak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off'tan bir üst lige çıkmak için mücadele eden Karşıyaka'da taraftarlar camianın sessizliği ve duyarsızlığına isyan etti. Yönetimin ve oyuncuların gösterdikleri özverili mücadeleye destek olmak için camiaya şampiyonluk primi toplamak için çağrı yapılmıştı. Ancak yeşil-kırmızılı taraftarların yapmış olduğu çağrıya kimseden destek gelmedi. Morali bozulan taraftarlar çareyi kendi arasında yapacağı kampanya da buldu. Karşıyaka Taraftar Derneği ve Çarşı Grubu'nun önderliğinde oluşturulacak banka hesap numarasıyla yeşil-kırmızılı oyunculara şampiyon olmaları halinde verilmesi için prim parası toplanacak.

YÖNETİM TEK BAŞINA

Göreve geldiği günden itibaren Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulu kendi yarattığı kaynak dışından kulübün başka maddi geliri bulunmuyor. Kaf-Kaf'ta, mülki amirlerin ve şehrin önde gelenlerinin taraftarın yaptığı çağrıya sessiz kalması 107 yıllık kulübün sevenlerini kahretti. Taraftarlar camiaya sitem dolu mesaj yayınladı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ