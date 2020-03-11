  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Taşların hikayesini boya ile anlatıyor

Taşların hikayesini boya ile anlatıyor

Taşların hikayesini boya ile anlatıyor
Giriş Tarihi: 11.3.2020

İzmir Ödemişli emekli bankacı Aysen Uşarer, Aydın'ın Efeler ilçesinde taş boyama sergisi düzenledi. Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde açılan sergiye çok sayıda vatandaş katıldı. Ödemiş'ten Efeler'e gelen usta sanatçı Ayşen Uşarer, taşlardan oluşturduğu ve özel boyama-birleştirme tekniği ile meydana getirdiği 250 eseri Efeler halkıyla buluşturdu. Yaklaşık 5 yıldır uğraştığı taş boyama işini evinin bodrum katında yaptığını belirten Uşarer, "Emekli olduktan sonra taşların gizemine merak saldım. Taşların enerjisi ve renkli taşların gücünden etkilenerek yola çıktım. İlk kez İzmir dışında bir sergi açıyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Taşların hikayesini boya ile anlatıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN