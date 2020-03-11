Taşların hikayesini boya ile anlatıyor

İzmir Ödemişli emekli bankacı Aysen Uşarer, Aydın'ın Efeler ilçesinde taş boyama sergisi düzenledi. Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde açılan sergiye çok sayıda vatandaş katıldı. Ödemiş'ten Efeler'e gelen usta sanatçı Ayşen Uşarer, taşlardan oluşturduğu ve özel boyama-birleştirme tekniği ile meydana getirdiği 250 eseri Efeler halkıyla buluşturdu. Yaklaşık 5 yıldır uğraştığı taş boyama işini evinin bodrum katında yaptığını belirten Uşarer, "Emekli olduktan sonra taşların gizemine merak saldım. Taşların enerjisi ve renkli taşların gücünden etkilenerek yola çıktım. İlk kez İzmir dışında bir sergi açıyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE