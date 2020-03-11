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'den kara sularını ihlal eden 'a uyarı!

Türkiye'den kara sularını ihlal eden Yunanistan'a uyarı!

11.03.2020, 22:54

Son dakika haberine göre, çağrılan 'ten Türk kara suları ihlallerine ve gazetecilerin gözaltına alınmasına son verilmesi istendi.

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Yunan Büyükelçi Diamessis'ten Türk kara suları ihlallerine ve gazetecilerin gözaltına alınmasına son verilmesi istendi.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.

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