Yargıtay Brunson’ın cezasına onama istedi

Yargıtay, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis alan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'a verilen cezanın onanmasını istedi. İzmir'deki davada mahkeme, Brunson'un eylemlerinin "örgüte dahil olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçunu oluşturduğuna karar vermiş ve Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Hakkındaki tedbirleri kaldırılan Brunson ise karar günü 13 Ekim 2018'de ABD'ye gitmişti.