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81 ilde maske ve gıdalarla ilgili denetimler başladı

81 ilde maske ve gıdalarla ilgili denetimler başladı

12.03.2020, 14:48

, "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık." dedi.

"Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak." diyen Pekcan, "Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, "Reklam Kurulu 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak." dedi.

AA

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