Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor. Bir ülkeden daha ölüm haberi geldi. Azerbaycan’da koronavirüs teşhisi konulan bir kadın hayatını kaybetti.
Azerbaycan medyası, İran'da koronavirüs teşhisi konulan ve karantina altına alınarak tedavisine başlanan; daha sonra Azerbaycan'a dönen 51 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. Azerbyacan'da koronavirüs teşhisi konulmuş 11 vaka bulunuyor.
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Azerbaycan’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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