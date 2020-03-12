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Başkan Erdoğan için özel önlem

Başkan Erdoğan için özel önlem
Giriş Tarihi: 12.3.2020

Grup toplantısı çıkışı, termal kameralarla Başkan Erdoğan'ın çevresindekilerin vücut sıcaklıkları takip edildi. Özel bir kamerayla Erdoğan'ın attığı her adım izlenirken herkesin ateşi tek tek kontrol edildi. Erdoğan'ın çevresinde ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı. TBMM'de ilk kez görülen bu tedbirin uygulanmaya devam edeceği öğrenildi.

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