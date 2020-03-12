Bel fıtığıyla düğün halayı tazminattan etti

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, rahatsız olduğunu ileri sürerek 3 gün işe gitmeyip arkadaşının düğününe katıldığı anlaşılarak işten çıkarılan işçiye tazminat ödenmesine hükmeden yerel mahkemenin kararını bozdu.

İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Sakarya'da bir fabrikada çalışan işçi, mazeretsiz 3 gün işe gelmediği gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı. Belirtilen günlerde raporlu olduğunu, ağır işlerde çalıştırılması nedeniyle bel fıtığı rahatsızlığı bulunduğunu öne süren işçi, iş akdinin haksız yere feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi talebiyle dava açtı. Davalı işçinin, üst üste 3 gün işe gelmediğini, üçüncü gün sonunda bir günlük rapor sunduğunu ileri sürdü. İş akdinin devamsızlık nedeniyle feshedildiğini öne süren şirket, davacının kıdem, ihbar tazminatı ile ücret alacağının bulunmadığını iddia ederek davanın reddini istedi. Sakarya 2. İş Mahkemesi işçiye kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ve ücret alacaklarının ödenmesine hükmetti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararı bozdu.