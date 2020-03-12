DSÖ Başkanı: Koronavirüs kontrol edilebilir bir pandemidir

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. DSÖ Başkanı açıklamasında, "Covid-19 'kontrol edilebilir bir pandemidir" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus önemli açıklamalarda bulundu.

DSÖ Başkanı Ghebreyesus Cenevre'de diplomatlara yaptığı açıklamada, "Eğer ülkeler virüsle mücade için önlem alırsa COVID-19 'kontrol edilebilir' bir pandemidir. Ancak bazı ülkelerin bu tehdide kontrol altına almak için gereken düzeyde yaklaşmaması bizi derinden endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ YENİ TİP KORONAVİRÜSÜ "KÜRESEL SALGIN (PANDEMİ)" İLAN ETMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini belirterek, "Durumu bir pandemi olarak tanımlamak, DSÖ'nün bu koronavirüsün oluşturduğu tehditle ilgili değerlendirmesini değiştirmez." dedi.

Direktör Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde yaptığı basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini belirterek, "Durumu bir pandemi olarak tanımlamak, DSÖ'nün bu koronavirüsün oluşturduğu tehditle ilgili değerlendirmesini değiştirmez." dedi.

DSÖ'nün virüse karşı mücadelesinin "pandemi" kararıyla değişmeyeceğini vurgulayan Ghebreyesus, ülkelerin alması gereken önlemlerin de değişmemesi gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Dünya daha önce koronavirüsün tetiklediği bir pandemiye şahitlik etmedi. Ve daha önce, aynı zamanda kontrol altına alınabilecek bir pandemi de görmedik. DSÖ, ilk vakalardan haberdar olduğu olduğu andan itibaren virüse karşı tam mücadele içindeydi." diye konuştu.

Virüse ilişkin ülkelere DSÖ olarak her gün "acil ve agresif" mücadele etmeleri çağrısında bulunduklarını anımsatan Ghebreyesus, "Pazartesi de söylediğim gibi sadece Kovid-19 vaka sayılarına ve etkilenen ülke sayılarına bakmak hikayenin tümünü yansıtmıyor." ifadesini kullandı.