Sığınmacıların Pazarkule- Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 13. gününe girildi. Yunanistan'ın gaz fişeklerinin hedefi olan bazı mülteciler yaralandı. Yaralı mültecilere Türk sağlık ekipleri müdahale etti.
Gaz fişekleri sığınmacılar hedef alınarak atılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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