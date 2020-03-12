Gaz fişekleri sığınmacılar hedef alınarak atılıyor

Sığınmacıların Pazarkule- Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 13. gününe girildi. Yunanistan'ın gaz fişeklerinin hedefi olan bazı mülteciler yaralandı. Yaralı mültecilere Türk sağlık ekipleri müdahale etti.