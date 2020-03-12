Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla süreceği kaydedildi.
Hakurk’ta 4 terörist daha öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.