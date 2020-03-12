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Hakurk’ta 4 terörist daha öldürüldü

Hakurk’ta 4 terörist daha öldürüldü
Giriş Tarihi: 12.3.2020
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla süreceği kaydedildi.
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