İşçi taşıyan servisler çarpıştı

Şanlıurfa'da, fabrika işçilerini taşıyan iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı. Kaza, dün sabah Şanlıurfa-Suruç karayolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezindeki işçileri sabah mesaisi için fabrikaya taşıyan Bayram Bozdaş'ın kullandığı 51 KM 122 plakalı servis midibüsü, önünde ilerleyen Sinan Altunsulu yönetimindeki 63 S 6354 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, köprü ayağına çaptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan bazı işçiler, kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıkarken, olay yerine çok sayıda ekip edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.