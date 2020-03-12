Kalıcı ateşkes için çalışmalar sürüyor

TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'yla imzalanan İdlib mutabakatından sonra karşı taraftan yapılan tacizlerle ilgili, iki gün önce basit bir taciz ateşi olduğunu, gerekli uyarıların yapıldığını aktardı. Rusya'dan gelen askeri heyetle M4 yolunun güvenli şekilde trafiğe açılması konusunda alınacak tedbirlerin görüşüldüğünü belirten Çavuşoğlu, "Görüşmeler devam ediyor. Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor" ifadesini kullandı.

'SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ'

Rus askeri heyeti ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şunları söyledi: "Muhtıra çerçevesindeki esaslar dahilinde ğınızda neler yapılabileceği ayrıntılı şekilde konuşulacak. 15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlanıyoruz. Şu anda karşılıklı görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Temennimiz, ateşkesin kalıcı olması. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Aynı şekilde Rusya tarafının da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.