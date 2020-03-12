Maske ve dezenfektan fırsatçılarına soruşturma

Maskelere olan talep artışı, yetkililerin açıklamaları doğrultusunda dezenfektanlarda da görülmeye başlandı. El dezenfektanlarının satışları artarken, stoklar tükendi. Fiyatlarda ise fahiş artışlar görüldü. Medikalciler, "Bu fiyatlardan tekrar alma imkanımız yok. Yetkililerin bu duruma el atmasını istiyoruz" dedi. Bu arada, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoya baskın yaptı. Operasyonda binlerce sahte vücut dezenfektanı ele geçirildi. Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, özellikle maske ve dezenfekte malzemeleri fahiş fiyattan satanlar hakkında soruşturma başlattı.