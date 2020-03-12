Ölü sayısı 4 bin 300’e yaklaştı

Korona virüsü, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 827'ye yükselirken; vaka sayısı 10 bine yaklaştı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 354

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 63 kişi daha artarak 354'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 9 bine çıktığını bildirdi.

ABD'DE ARTIŞ HIZLANDI

ABD'de de koronavirüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 1037 vakanın bulunduğu ülkede, ölü sayısı 31 olarak açıklandı. Hayatını kaybedenlerin, Washington, Kaliforniya, Florida ve New Jersey eyaletlerinden olduğu belirtildi. Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 1565'e yükselirken; 3 kişinin hayatını kaybettiği bettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 1784 kişide virüs tespit edildiği ve 33 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da ise 1695 kişide virüs tespit edildiği; 49 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.



İTALYA HAYALET ÜLKEYE DÖNDÜ

Alınan sıkı tedbirler nedeniyle İtalya'da her zaman binlerce kişinin akın ettiği meydanlar bomboş kaldı. Ülkenin ünlü meydanları hayalet kente döndü.