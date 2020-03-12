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Piyasada bulunamıyor

Piyasada bulunamıyor
Giriş Tarihi: 12.3.2020

İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'na ve eczanelere gelen vatandaşların çoğu stokların bitmesi nedeniyle elleri boş döndü. Okulların dezenfektan ihtiyacı olduğunun altını çizen eczacı Muazzez Yerkarıştıran, "Bazı fırsatçılar kolonya ve dezenfektanları 2-3 kat pahalı satıyor" dedi. 1951'den beri ailesi Kemeraltı'nda kolonya satışı yapan Arda Karagöz ise, "Kolonya satışlarında bugün patlama oldu. Fiyatlarda büyük artış var" diye konuştu. Bir avukatlık bürosunda çalışan Müjde Taşpınar da, "Arıyoruz ama yok. TARİŞ'in ana binasında da kalmamış" dedi.

MERT ALPDÜNDAR / CEYDA ERDİK

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