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Koca'dan Koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması

12.03.2020, 13:15 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020,13:17

Fahrettin Koca'da, ülkemizde de görülen Koronavirüs ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Fahrettin Koca, ''2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner'' açıklamasında bulundu.

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