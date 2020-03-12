Sigara içen kişileri daha çok etkiliyor

Uzmanlar, dünyanın ve Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline gelen korona virüsünün sigara kullanan bireylerde daha ağır seyrettiğini ifade ederek risk grubundakileri uyardı. Sigara için güvenli bir düzey olmadığını söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Melike Yavuz da, "Sigarayı azaltmak riski azaltmaz" dedi. Yavuz, "Sigara bırakma ne kadar erken olursa, sigarayla ilişkili hastalık riski de o kadar azalır. Sigarayı azaltmayı değil bırakmayı öneriyorum" dedi.