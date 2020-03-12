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Son dakika: 81 ile koronavirüs tedbirleri için genelge gönderildi

Son dakika: 81 ile koronavirüs tedbirleri için genelge gönderildi

12.03.2020, 23:42

Son dakika haberleri... Çevre ve 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerini içeren genelge gönderildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerini içeren genelge gönderildi. Genelgeye göre, halkın toplu olarak bulunduğu alanlar, Bilim Kurulunca belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Genelgeye göre, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler ve binalar ile toplu taşıma araçlarına dezenfektanlar yerleştirilecek.

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