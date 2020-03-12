Son dakika: AK Parti kampı koronavirüs nedeniyle ertelendi

AK Parti 3-4-5 Nisan tarihleri arasında yapmayı planladığı kampını Koronavirüs önlemleri gerekçesiyle iptal etti. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AK Parti'nin 3-5 Nisan'da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini bildirdi.

TBMM'de, başta koronavirüs olmak üzere virüs kaynaklı salgın hastalıklara karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. TBMM Başkanlığı, Meclis'i baştan aşağı dezenfekte ederken, siyasi parti grupları da önlemlerini almaya başladı.

ÖNLEMLER AÇIKLANDI

AK Parti Grup Başkanlığı, milletvekillerine gönderdiği mesajda, grup toplantılarında ve TBMM kampüsü içerisinde birtakım tedbirlerin alındığını duyurdu. Mesajda, "Grup toplantılarımıza yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi, grup toplantılarımızın sonunda fotoğraf çekimi yapılmaması, üyeler alt lokantamıza milletvekili beraberinde ziyaretçi getirilmemesi hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim" denildi.



TERMAL KAMERALAR DA DEVREYE GİRECEK



Öte yandan, Meclis'te kurulması planlanan termal kameralarla ilgili çalışmalar başlatıldı. 12 noktaya kurulması planlanan kameraların önümüzdeki günlerde kurulacağı öğrenildi.