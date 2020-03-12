Son dakika: Brezilya Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı

Son dakika... Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgını nedeniyle müşahede altına alındı. Devlet Başkanı Bolsonaro'nun ABD ziyaretinden yeni döndüğü belirtilirken, ziyaret sırasında ABD Başkanı Trump ile temaslarda bulunduğu biliniyor.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 4 bin 718 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyada büyük panik yaratırken ölümcül virüs Latin Amerika ülkelerinde de hızla yayılıyor.

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI MÜŞAHEDE ALTINDA

Londra merkezli haber ajansı Reuters, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle müşahede altına alındığını duyurdu.

İletişim Bakanı Fabio Wajngarten'in ise ilk korona testiğinin pozitif çıktığı, teyit için ikinci testinin beklendiği öğrenildi.

TRUMP İLE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Wajngarten ve Bolsanora geçen hafta Trump ile bir araya gelmişti. Trump ise ikiliyle Florida'daki özel tatil tesisi Mar-a-Lago'da bir araya gelmeleri nedeniyle herhangi bir endişe taşımadığını söyledi.

LATİN AMERİKA'DA VAKA SAYISI 151'E ÇIKTI

Öte yandan; Latin Amerika'da ilk Kovid-19 kaynaklı ölümün gerçekleştiği Arjantin'de virüs taşıyan 19, Şili'de 17, Ekvador'da 17, Brezilya'da 35, Meksika ve Peru'da 19, Kosta Rika 13, Kolombiya 9, Panama 8, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti ve Honduras ise 14 olmak üzere vaka sayısı 151'e çıktı.