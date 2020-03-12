Son dakika haberi... İtalya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı ve vakanın tespit edildiği İtalya'da ölü sayısı 1016'ya yükseldi.
TÜM TİCARİ FAALİYETLER DURDURULACAK
İtalya Başkabakanı Giuseppe Conte, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını belirtmişti. İtalya'da koronavirüs bulaşanların sayısı 13 bine yaklaşırken, ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti.
Son dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1000'i aştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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