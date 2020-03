‘Sözlerini tutmazlarsa üzerlerine gideceğiz’

AK Parti Meclis Grup Toplantısı’nda konuşan Başkan Erdoğan, İdlib ateşkesine dikkat çekerek “Biz verdiğimiz söze bağlıyız. Ama sözlerinde durmazlarsa daha ağır şekilde üzerlerine gitmekte kararlıyız” dedi. Sınırda göçmenlere yönelik Yunan zulmüne tepki gösteren Erdoğan, vatandaşları da korona virüse karşı uyardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Konuşmasında koronavirüsten, mültecilere yönelik Yunan zulmüne, İdlib'deki ateşkesten, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına kadar pek çok konuda değerlendirme yapan Erdoğan, şunları söyledi:

KORUNMANIN YOLU TEMİZLİK

Koronavirüsten gözetim altındaki vatandaşımızın sağlık durumu iyi. Tedavisi sürüyor. Ailesi gözetim altında. Her türlü önlemi vakitlice aldık. Şu anda tek bir örnekten ibaret. Vaka Avrupa kaynaklı. Tüm bakanlıklarımız ile işbirliği halinde uygulamalar sıkı bir şekilde sürecektir. Virüsten korunmanın yolu temizliktir. Temizliği imandan sayan milletimiz için bu işin en kolay tarafıdır. Tokalaşmayı, kucaklaşmayı kesip bu çerçevede üstümüze düşenleri yerine getirmeliyiz. Türkiye bu sıkıntıyı kayıpsız atlatacak. Temennimiz bu. Hiçbir virüs tedbirden daha güçlü değil. Yaşlı vatandaşlarımız ve bünyesi zayıf olanlar kalabalıktan bir süre uzakta kalsın.

TACİZLERE TAVİZ YOK

Ülkemizden mezhepçi rejim güçlerini ve teröristleri uzak tutmakta kararlıyız. İdlib'de gerçekleştirdiğimiz harekat sadece teröristlere değil çok daha etkin bir güce karşıydı. Suriye rejimi kahraman askerlerimizin operasyonlarında ağır kayıplar vererek bu işin o kadar kolay olmadığını görmüştür. Ülkemizin kısır döngünün içine düşürülmesine izin vermeyeceğiz. İdlib'deki ateşkes ile oradaki halk ilk defa rahat nefes almıştır. Şimdiden ateşkese karşı ufak tefek ihlaller yaptıkları görülüyor. Rejimi ve onu destekleyen milislerin yaptıkları yığınakları takip ediyoruz. Biz verdiğimiz söze bağlıyız. Ama sözlerinde durmazlarsa daha ağır bir şekilde üzerlerine de gitmekte kararlıyız. Ülkemiz kontrolü altında yaşayan halkın bulunduğu yerlere tacizlere fırsat vermeyiz.



Başkan Erdoğan için ÖZEL ÖNLEM

Grup toplantısı çıkışı, termal kameralarla Başkan Erdoğan'ın çevresindekilerin vücut sıcaklıkları takip edildi. Özel bir kamerayla Erdoğan'ın attığı her adım izlenirken herkesin ateşi tek tek kontrol edildi. Erdoğan'ın çevresinde ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı. TBMM'de ilk kez görülen bu tedbirin uygulanmaya devam edeceği öğrenildi.



CHP liderinin yürüttüğü çalışma 5. kol faaliyeti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Bay Kemal İdlib'de kaç gözlem noktamız var bilmez. Bunun akıl hocaları maalesef çok farklı. Bizim gözlem noktalarını Suriye askeri koruyormuş. Suriye askeri kendini koruyamıyor ya. Eline dizine dursun. Türk askeri hiçbir zaman Esad'ın korumasına mahkum değildir. Kılıçdaroğlu Moskova'daki görüşmemiz ile ilgili dün akla izana sığmayacak değerlendirmelerde bulunuyor. Hayatında liderler düzeyinde bir toplantıya girmemiş. Başbaşa görüşme nedir bilmiyor. Densiz bir zat ile karşı karşıyayız. İzlediği tek bir siyaset var. O da Türkiye'nin karşısında yer almak. Avrupa'ya bizi şikayet ediyor. Bu zat kasetle CHP'nin başına geldiğinden beri yürüttüğü çalışmalar 5'inci kol faaliyetidir. Kötü olmak, hain olmak, kin ve nefret kusmak çok kolay. Sizi insan yapan, sizi diğer varlıklardan ayıran barikatları yıktığınızda bunlar ağzınızdan dökülür" dedi.



'Nazilerden farkları yok'

Yunanistan'ın mültecilere karşı tavrına da tepki gösteren Erdoğan, "Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere engel olmama kararı aldık. Biz 9 senedir yedirdik, içirdik, giydirdik. Aylar önce Batı'ya adil yük paylaşımına yaklaşmazsanız, kapıları açarız dedim. Bunlar şaka sandı. Şimdi 150 bin sığınmacı sınıra yığıldı. Yunanistan'ın yaptıkları ile Nazi kamplarında yapılanlar arasında fark yok. Yıllar boyu herkese kapısını açan bir ülke olarak bu tablo karşısında üzüntülüyüz. Hayatlarını kurtarma, çocuklarına iyi bir gelecek kurmaktan başka düşüncesi olmayan insanlara kurşun sıkmak, sıcak su dökmek barbarlıktır. Sen de aç kapıyı... Bırak avro zengini ülkelere gitsinler" dedi.

VARSIN AVRUPA DÜŞÜNSÜN

İnsanlık suçu işleyen Yunanistan'a kimsenin ses çıkarmadığını da söyleyen Erdoğan, "Yunanistan sınırlarındaki görüntüler Avrupa'nın en açık yansımasıdır. AB'nin önümüzdeki günlerde ortaya koyacağı tavır bir liderlik testi olacaktır. Türkiye'nin tüm taahhütleri karşılanana kadar sınırlarımızdaki uygulamayı sürdüreceğiz. Varsın gerisini Avrupalılar düşünsün" diye konuştu.



'AK Parti her durumda geleceğin partisi'

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada da, yeni kurulan partilerle ilgili konuştu. Erdoğan, "Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir işe yaramıyor. Türkiye'nin bugün geldiği seviyenin mimarı olan AK Parti, karşılaştığımız her durumda geleceğin de partisi olduğunu ispatlıyor" dedi.