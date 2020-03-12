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Teslim olan ’lı sayısı 58’e çıktı

Teslim olan PKK’lı sayısı 58’e çıktı
Giriş Tarihi: 12.3.2020

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı kadın terörist, sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Trabzon'da öğrenciyken 2003 yılında terör örgütüne katılan, "Siya Munzur" kod adlı terörist Duygu Karayel'in ailesiyle görüşen ekipler, 6 aylık görüşme sonucu Karayel'i örgütten kaçmaya ikna etti. Karayel, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüte 2015'te katılan Miran Diren kod adlı Hasan Dere ise Suriye üzerinden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına gelerek teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 58'e yükseldi.

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